Wie sicher sind Ultraleichtflugzeuge?

Der Absturz eines Ultraleichtflugzeugs am Samstag (25.07.2020) in ein Haus in Wesel beschäftigt weiterhin die Ermittler. Derzeit ist noch nicht bekannt, wer das Flugzeug geflogen hat. Auch die Unfallursache ist noch unklar. Die Spuren lassen laut Polizei allerdings darauf schließen, dass das Flugzeug in der Luft auseinander gebrochen ist.