Der Kulturausschuss und die Bezirksvertretung haben am Abend (27.02.2019) in nichtöffentlicher Sitzung den Weg für Vertragsverhandlungen frei gemacht. Der Bonner Schauspieler und Regisseur Frank Oppermann will das Haus für 30 Jahre pachten und zusätzlich nach den Vorgaben der Stadtverwaltung renovieren.