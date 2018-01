Im niederländischen Grenzort Kerkrade ist gestern ein Drogenbus gefunden worden. Wegen des Geruchs aus dem Fahrzeug mussten Anwohner in ihren Häusern bleiben. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. In dem Kleinbus fand die Feuerwehr zwei 1.000-Liter-Fässer und mehrere kleinere Tonnen mit Chemikalien. Es handelt sich vermutlich um Abfallprodukte aus der Herstellung von Extasy. Einem Streifenpolizisten waren der Kleinbus und ein weiteres Auto aufgefallen. Als er ihnen folgte, beschleunigten beide Fahrzeuge, dann sprangen zwei Männer aus dem Kleinbus in das Auto und flüchteten. Den Transporter ließen sie einfach in der Wohnstraße in Kerkrade nahe der deutschen Grenze stehen.

Stand: 18.01.2018, 11:40