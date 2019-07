In den Bonner Rheinauen findet am Sonntag (14.07.2019) ein ganz besonderes Open-Air-Konzert statt. Mitten auf dem Bonner Kunstrasen wird das Beethoven Orchester Bonn aufspielen. Die Zuhörer sitzen derweil auf der grünen Wiese - auf Picknickdecken.

Evergreens und Filmmusik

Unter dem Motto "Over the Rainbow" erklingen Hits und Evergreens wie "An der schönen blauen Donau", die "Rhapsody in Blue" von George Gershwin oder "Stars and Stripes forever" von John Phillip Sousa. Außerdem stehen noch die Filmmusik Pink Panther von Henry Mancini, der Raiders March von John Williams aus Jäger des verlorenen Schatzes und viele andere bekannte Werke auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.