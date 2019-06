Passanten vor dem Bonner Beethoven-Haus hören ab Freitag (21.06.2019) verfremdete Klaviermusik: Der US-amerikanische Klangkünstler Bill Fontana beschallt die Straße vor dem Geburtshaus des Komponisten mit Stereo-Lautsprechern. Seine Klangskulptur heißt "Harmonic Time Travel" – eine Traumreise mit verfremdeten Sounds von heute und aus der Zeit Beethovens.

Akustischer Traum

Im ersten Stock hängen acht schwarze Lautsprecher über den Köpfen der Fußgänger. 70 Minuten lang wechseln sich Vogelgezwitscher, Straßengeräusche und Klavierklänge ab. Dafür durfte Bill Fontana spezielle Tonaufnahmen an Beethovens letztem Flügel machen, den der Komponist sich noch trotz seiner Ertaubung in seine Wohnung stellte. Durch spezielle Tonaufnahmen mit Vibrationssensoren kam wieder Leben in den eigentlich nicht spielbereiten "Graf-Flügel" von 1826, der heute im Bonner Beethoven-Haus steht.