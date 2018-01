Im Juli 2017 soll einer ihrer angeleinten Hunde, die sie als Händlerin zum Trödelmarkt in die Rheinauen mitgenommen hatte, von Bilbo, einem Leonberger-Labrador-Mischling, angegriffen worden sein. Dieser habe ihrem Hund in den Rücken gebissen und ihn minutenlang im Maul hin- und her geschleudert. Nino, der siebenjährige Dackelmischling, verstarb an diesem Tag noch an den Folgen der Verletzungen.

Für die Notfallversorgung, Behandlungskosten in der Tierklinik sowie Wertersatz für ihren getöteten Hund forderte sie jetzt eine Entschädigung. Da sie bei den Rettungsversuchen ihres Hundes selber gebissen worden war, verlangt sie zudem 500 Euro Schmerzensgeld.

Bilbos Herrchen bestreitet die Klagevorwürfe: Vielmehr sei sein Hund - ebenfalls angeleint - von Nino unvermittelt angegriffen worden. Um sich zu wehren, habe das Tier sich den kleineren Angreifer geschnappt und zwischen die Fangzähne genommen. Dass der Dackel so schwer verletzt wurde, habe einzig die Klägerin verschuldet, weil sie panisch versucht habe, ihr Tier aus dem Maul zu reißen und daran unkontrolliert herumgezerrt habe.

Stand: 09.01.2018, 17:41