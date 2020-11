Fall Greta: Erzieherin nun vor Gericht

Schon während ihres Anerkennungsjahres in einer Kita in Krefeld war die Frau negativ aufgefallen. Die Frau soll nicht in der Lage gewesen sein, eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen, sagte Mönchengladbachs Kriminaldirektor Manfred Joch Ende Mai.

Andere Vorfälle wurden Behörden nicht gemeldet

Doch die 25-Jährige machte weiter und wurde vor ihrer Zeit in Viersen von Kitas in Krefeld, Kempen und Tönisvorst eingestellt. Während ihrer Arbeitszeit waren ebenfalls drei Kleinkinder in neun Fällen mit zum Teil lebensbedrohlichen Atemstillständen in Kliniken eingeliefert worden, so Ermittlungsleiter Guido Roßkamp.

Gemeldet wurden die Vorfälle den Behörden aber nicht. Man habe die Ursache immer im klinischen Bereich gesucht und habe die Fälle nicht mit der Erzieherin in Verbindung gebracht, sagt Roßkamp.

Das Landesjugendamt habe inzwischen auf den Fall reagiert, so dessen Leiter Lorenz Bahr. Einrichtungen sollten von jetzt an auch Rettungswagen-Einsätze melden, sodass sich das Jugendamt die Fälle genauer anzuschauen könne.