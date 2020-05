Totes Kind in Viersener Kita - Ähnliche Vorfälle in früheren Kitas der Erzieherin

Polizei und Staatsanwaltsschaft haben sich am Donnerstag (28.05.2020) zu dem Tod eines dreijährigen Mädchens in einer Viersener Kita geäußert. Seit der vergangenen Woche sitzt eine ehemalige Erzieherin wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Die 25-Jährige soll das Mädchen in der Kita so schwer verletzt haben, dass es einen Atemstillstand hatte und am 4. Mai im Krankenhaus starb - einen Tag nach seinem Geburtstag

Bereits vorher ähnliche Vorfälle in Kitas

Laut den Ermittlern hat es ähnliche Vorfälle bereits vorher gegeben - unter anderem in einer Kita in Tönisvorst. Dort hatte ein zweijähriges Kind 2019 Atemprobleme. Zu dem Zeitpunkt war die Erzieherin alleine mit dem Kind. Das Mädchen hat laut den Eltern später gesagt, die Erzieherin habe ihr mit der Hand fest auf den Bauch gedrückt.

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von weiteren Fällen aus - unter anderem in Krefeld. Insgesamt soll es um vier Einrichtungen gehen, in denen die Erzieherin gearbeitet hat. Der erste Übergriff auf ein Kind soll 2017 gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft spricht von Heimtücke, weil kleine Kinder arg- und wehrlos sind. Zu dem Motiv der 25-jährigen Frau können die Ermittler noch nichts sagen. Sie verweigert die Aussage.

Keine empathische Beziehung zu den Kindern

In der Kita in Krefeld hat man die Erzieherin nach Angaben der Kripo kritisch gesehen. So soll sie es unter anderem nicht geschafft haben, eine empathische Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Auch Kollegen beschrieben sie laut der Ermittler als wenig einfühlsam.

Stadt Viersen: Es gab keine Beschwerden

Am Donnerstag hat sich auch erstmals die Stadt Viersen zu der Erzieherin geäußert. Gegen die Frau habe es in Viersen keine Beschwerden gegeben. Sie habe von sich aus Mitte April gekündigt, weil sie einen neuen Job antreten wollte.