Keine Betreuung für Kinder

Nach Angaben der Stadt können die meisten der rund 80 Kinder in dieser Woche nicht betreut werden. In Notfällen können andere Kitas einspringen. Möglicherweise werden mittelfristig Container aufgestellt, in denen die Kinder betreut werden.

Zusammenhang mit Brand an Schulen?

Ob der Brand in der Kindertagesstätte in Zusammenhang mit zwei Bränden an Erkrather Schulen besteht, ist noch unklar. Die nur drei Kilometer entfernte Grundschule Sandheide war vor zwei Monaten durch Brandstiftung komplett zerstört worden.