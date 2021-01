Fall Greta: Erzieherin nicht psychisch krank und voll schuldfähig

Angeklagte beteuert weiter ihre Unschuld

Ähnlich soll die Angeklagte auch drei weitere Kita-Kinder misshandelt haben. In einem Brief an ihre Eltern, der am Mittwoch verlesen wurde, beteuerte sie - wie schon bei ihrer Aussage vor Gericht - ihre Unschuld. Sie schrieb: " Ich bin kein Monster ."

Neben dem mutmaßlichen Mord an Greta ist die Frau auch wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen in acht weiteren Fällen angeklagt. Schon in anderen Kitas soll sie Kindern den Brustkorb fest zusammengepresst und sie damit in Lebensgefahr gebracht haben. Diese Fälle waren erst durch die Ermittlungen nach Gretas Tod bekannt geworden.