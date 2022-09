Jülicher Kita für "Kita des Jahres" nominiert

Die Kita Purzelbaum ist vom Bundesfamilienministerium und der Deutschen Kinder und Jugendstiftung aus 750 Bewerbungen für den Preis "Kita des Jahres" ausgewählt worden. Die Auszeichnung ist hochdotiert: Den Erstplatzierten winkt pro Kategorie jeweils ein Preisgeld von 25.000 Euro! Und jeder Zweitplatzierte bekommt 10.000 Euro. Wie gut sich so eine Auszeichnung anfühlt, weiß man schon im Kreis Düren: Bereits 2019 wurde der Gemeindekindergarten Zauberwelt Titz mit dem zweiten Platz prämiert.

Preisverdächtiger Kindergarten

In der zweiten Auswahlrunde werden jetzt weitere Aspekte abgeklopft, zum Beispiel: Wie orientiert man sich an den Kindern oder dem Umfeld der Kinder? Und was lernt man in der Kita? Die Einrichtung und ihr Träger, die Dürener Kreismäuse, reichen dazu Unterlagen ein.

Neben dem Familienzentum Purzelbaum sind noch 24 weitere Einrichtungen für die "Kita des Jahres" nominiert.

