Nach einer Brandserie in einer Kita und zwei Schulen in Erkrath hatte die Polizei am Montag (30.09.2019) den zweiten Tatverdächtigen festnehmen können. Der 17-Jährige wird verdächtigt, die Brände im Juli gemeinsam mit einem weiteren Jugendlichen gelegt zu haben.

Die Bundespolizei hatte ihn bei seiner Einreise vom Kosovo nach Düsseldorf am Flughafen festgenommen. Gegen den 17-Jährigen lagen bereits vor den Bränden in Erkrath mehrere Haftbefehle wegen Diebstahls und Brandstiftung vor. Er wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Brandserie im Sommer

In zwei Schulen und der Kita Lummerland hatte es im Juli 2019 gebrannt. Bereits im August 2019 konnte die Polizei einen ersten Tatverdächtigen festnehmen. Der ebenfalls 17-Jährige hat die dreifache Brandstiftung bereits gestanden.