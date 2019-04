Die Kirschbäume in der Bonner Altstadt, deren Blüte seit einigen Jahren immer mehr Touristen ins Rheinland lockt, stehen seit Samstag (06.04.2019) in voller Pracht. Durch die kühlen Tage in der vergangenen Woche hatten sich die rund 300 Zierkirschen etwas Zeit gelassen.

Vor rund 30 Jahren waren mehrere Sorten dieser Japanischen Blütenkirsche (Prunus serrulata) gepflanzt worden. In der Heerstraße und in der Breite Straße sind es Bäume der rosablühenden Sorte Kanzan. In der Michaelstraße stehen weiß-blühende Bäume, deren Blüten sich schon am vergangenen Sonntag öffneten.

Die Kirschblüte in der Bonner Altstadt ist mittlerweile ein Event für Touristen aus aller Welt. Vor allem aber Japaner haben eine Vorliebe für die Blütenpracht.

Viele flanieren in Gruppen durch die Straßen und fotografieren sich mit den bunt blühenden Bäumen. Weil es noch immer ziemlich kühl ist, dürfte die Blüte den Bonnern noch etwa zwei Wochen erhalten bleiben.