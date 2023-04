Kirschblüte in Bonn: Endlich geht es wieder los

Auch in diesem Frühjahr wurden die rosaroten Blüten der japanischen Zierkirsche sehnsüchtig erwartet. Und jetzt sind sie wieder da - wie über Nacht. Ein dichtes Blüten-Dach hängt über den mit Kopfstein gepflasterten Straßen. Darunter Cafés, Plätze und kleine Altstadtläden.

Seitdem der Webauftritt "Places to see before you die" – die Bonner Kirschblüte zu einem Ort machte, den man " vor seinem Tod gesehen haben muss ", ist das Naturschauspiel zu einem weltbekannten Ereignis geworden. Und ein Treffpunkt für Influencer, Fotografen und Romantiker aus aller Welt.

Erfolgsgeschichte begann in den 80er Jahren

Der Grundstein für den Hype rund um die Bonner Kirschblüte wurde bereits in den 80er Jahren gelegt. Da hatte die Bonner Stadtplanerin Brigitte Denkel die Idee, den damals trostlosen Stadtteil mit grauen Fassaden und Durchgangsverkehr umzugestalten. Ihr Plan: Mit Bepflanzung und Verkehrsberuhigung mehr Wohnqualität schaffen. Damals noch gegen großen Widerstand. Anwohner und Geschäftsleute fürchteten v.a. den Verlust von Parkplätzen.

Lenné-Preis für die Mutter der Kirschblüte

Ohne Brigitte Denkels Engagement hätte es die Kirschblüte und die Sanierung der Bonner Altstadt nicht gegeben. Deshalb hat sie jetzt als erste Preisträgerin den Bonner Lenné-Preis verliehen bekommen. Benannt nach dem berühmten Bonner Peter Joseph Lenné. Der Landschaftsgärtner hat unter anderem den Schloßpark in Brühl und die Gärten von Sanssouci in Potsdam gestaltet.

Flohmarkt, Führungen und Lesungen

Für das perfekte Frühlingfoto unter rosarotem Blütendach haben Gäste voraussichtlich noch bis Ende April Zeit – je nachdem ob das Wetter mitspielt. Dann ist der Blütenzauber auch schon wieder vorbei. Bis dahin wird gefeiert mit Führungen, Lesungen und Kunstaktionen. Am Samstag den 22. April lockt der traditionelle Kirschblüten-Flohmarkt der Altstadt Bewohnerinnen und Bewohner. Infos zu allen Veranstaltungen unter https://www.kirschbluete-bonn.de/die-aktuelle-saison/