Auf der Rheinkirmes in Düsseldorf wird am Montag (15.07.2019) wieder der Pink Monday gefeiert und das schon zum 42. Mal. Erwartet werden zehntausende Schwule und Lesben.

Regenbogenfarben und spezielle Pink Monday Partys

Viele Bierzelte laden zu speziellen Pink Monday-Partys ein. Wenn die Kirmes schließt, geht es in einigen Szene-Kneipen in Düsseldorf bis tief in die Nacht weiter. Seit 42 Jahren ist der Pink Monday Tradition. Aber wie kam es dazu?

Warum wird auf der Kirmes gefeiert?

Harry Bruch betreibt auf der Kirmes in Düsseldorf einen Biergarten, in dem sich seit Jahrzehnten viele Pink Monday-Besucher treffen. Er sagt, dass es in Düsseldorf eine Kneipe gab, in der sich die Schwulen und Lesben immer getroffen haben. Die hatte montags geschlossen und die Wirtin ging auf die Rheinwiese. Daraus habe sich dann ergeben, dass sich alle auf der Rheinkirmes treffen.

Motto: See and be seen

Der Pink Monday gilt als eines der größten Regenbogenevents der Stadt Düsseldorf. Spätestens ab 17:00 Uhr geht es richtig los unter dem Motto "See and be seen".