Die Kirchen erwarten in den kommenden Tagen wieder besonders viele Besucher. Die einen kommen in die Messe, die andern wollen sich die Reliquien ansehen. Nach dem Raub im Grünen Gewölbe in Dresden vor rund einem Monat stehen die Sicherheitsvorkehrungen wieder besonders im Blick, heißt es am Freitag (20.12.2019) in Köln.

Allein 4.000 Besucher zur Christmette an Heiligabend

Reliquien bringen Pilgerströme

Der Kölner Dom setzt rund um Weihnachten mehr Aufsichtspersonal ein, um zum Beispiel den Dreikönigenschrein und die Schatzkammer zu bewachen. Außerdem tauscht sich das Domkapitel mit den Sicherheitsbehörden aus und es gibt immer wieder Taschenkontrollen am Eingang. Allein zur Christmette an Heiligabend werden 4.000 Menschen im Dom erwartet.

Insgesamt gibt es im Erzbistum Köln 800 Kirchen. Jeder Pfarrer entscheidet selbst, wie die Sicherheitsmaßnahmen aussehen. Das Generalvikariat sagt, dass bei einem Diebstahl oft der immaterielle Wert der sakralen Gegenstände höher ist als der tatsächliche materielle Wert.

Viele Kirchen bleiben wegen Vandalismus und Diebstahl geschlossen

Immer häufiger stehen Besucher in Nordrhein-Westfalen vor verschlossenen Kirchenportalen. Denn Kirchen werden zunehmend Opfer von Diebstahl und Vandalismus. Da ehrenamtliche Helfer, welche die Kirchenräume beaufsichtigen, oft fehlen, bleiben die Türen bei immer mehr Kirchen außerhalb der Gottesdienste geschlossen.

Selbst der Kölner Dom hat immer wieder mit Vandalismus zu kämpfen. Hier ist es in der Vergangenheit bereits vorgekommen, dass Touristen die Köpfe von den kleinen Figuren über den Portaleingängen mit ihren Regenschirmen abgeschlagen hatten, um diese als Souvenir mit nach Hause nehmen zu können.