Abriss des Immerather Domes hat begonnen

Die Greenpeace-Prostete gegen den Abriss des Immerather Doms bei Erkelenz sind zu Ende. Die Polizei hat am Montagnachmittag (08.01.2018) mit Spezialkräften drei Höhenkletterer von der Kirche heruntergeholt. Auch die Besetzung eines Abrissbaggers wurde beendet. Die Abrissarbeiten haben begonnen.

Greenpeace bezeichnet Protestaktion als Erfolg

Fünf Stunden hatte die Besetzung der Kirche und eines Abrissbaggers gedauert. Die Polizei konnte die Protestaktion friedlich beenden. Eine Greenpeace-Sprecherin nannte die Aktion einen Erfolg: Man habe ein klares Zeichen gegen die Zerstörung ganzer Landschaften für die Braunkohle gesetzt.

Aktivisten seilen sich am Immerather Dom ab

Am Montagmorgen (08.01.2018) waren Aktivisten zunächst über die Absperrung geklettert und hatten sich an der Fassade der Kirche abgeseilt. Dort entfalteten sie ein Banner gegen den Braunkohle-Abbau, ketteten sich an einen Abrissbagger an, drangen in die Kirche ein.