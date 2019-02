Immer wieder neue Brandnester

Weil es aber immer wieder neue Brandnester gibt, will die Feuerwehr den ganzen Tag vor Ort bleiben. Die Brandursache wird noch ermittelt.

In den vergangenen Monaten hatte es mehrere schwere Brände in Hellenthal gegeben, unter anderem in einer Schule. Dort geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Suche nach dem Täter dauert an.

Stand: 21.02.2019, 08:33