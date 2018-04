Kinderzentrum für Patienten ohne Diagnose in Bonn geplant

Klara hatte bereits mit drei Jahren die ersten Krankheitssymptome. Es begann mit starkem Durchfall, dann versagte fast ihre Lunge. Erst nach fünf Jahren kann ein Arzt die richtige Diagnose stellen. Klara leidet an einer seltenen Hormonstörung. Ihr Immunsystem greift die eigenen Organe an.

Prof. Thomas Klockgether, Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen, Uniklinik Bonn

Mit den richtigen Medikamenten ist Klaras Krankheit behandelbar. Deshalb sei die Motivation besonders groß, schnell herauszukriegen, was los ist mit den Kindern, sagt Professor Thomas Klockgether, Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen an der Uniklinik Bonn.

Zentrum für kranke Kinder ohne Diagnose

Die Uniklinik in Bonn plant ein eigenes Zentrum für kranke Kinder ohne Diagnose. Das Zentrum ist das erste dieser Art bundesweit. Für Erwachsene gibt es solche Anlaufstellen bereits an einigen Unikliniken in Deutschland, aber eben noch nicht für Kinder.