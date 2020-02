Rekord-Kinderumzug in Düsseldorf

So groß ist wohl keiner in Europa: Mehr als 4.000 Teilnehmer sind am Samstag (22.02.2020) beim Kinder- und Jugendumzug durch die Düsseldorfer Innenstadt gezogen, so viele wie noch nie. Neben zahlreichen Kitas und Schulen beteiligten sich auch mehrere soziale Einrichtungen mit eigenen Fußgruppen.

Aufwändige Kostüme als Markenzeichen

Besonderes Markenzeichen des Umzugs sind die selbstgebastelten, oft aufwändigen Wagen und Kostüme der Gruppen. Die Gemeinschaftsgrundschule Rolandstraße aus dem Stadtteil Golzheim hatte etwa Overalls mit unzähligen Streifen goldfarbener Alufolie beklebt - für das Motto "goldzheimig jeck". " Dafür haben wir in den letzten Wochen viele Abend- und Nachtschichten eingelegt ", erzählte eine Mutter, die bei der Gruppe mitlief.

Mit mehr als 200 Teilnehmern stellte die Schule eine der größten Gruppen im diesjährigen Zug. Andere Gruppen präsentierten sich als Mäuse, Pfauen, Bienen oder sogar als "Wetter", mit Regenbogen auf der Vorderseite, Regen auf dem Kopf und Blitzen auf dem Rücken.