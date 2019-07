Rund 170 Kinder leben seit Montag (22.07.2019) in ihrer eigenen, kleinen Stadt - in Mini-Schmidt bei Nideggen in der Eifel. Es ist ein ganz besonderes Ferienprojekt, in dem die Schüler die Erwachsenenwelt im Kleinformat erleben.

Kinder können viele Berufe ausprobieren

Für dieses Projekt hat sich das Gelände der Grundschule in Nideggen-Schmidt in eine kleine Stadt verwandelt. Mini-Schmidt ist eine Stadt nur für Kinder. Bis auf die Betreuer haben Erwachsene keinen Zutritt, außer sie besuchen die Kinderstadt als Tourist.

Es gibt insgesamt 40 Betriebe: Zum Beispiel eine Bäckerei, eine Schreinerei, eine Tageszeitung, Müllabfuhr oder auch eine Polizei dürfen in einer Stadt nicht fehlen. Hier können die Kinder ihr eigenes Geld zu verdienen, in ihrer eigenen Währung: den "Schmidtis". So wie im richtigen Leben kann man das Geld hier an anderen Stellen auch wieder ausgeben. Erst Arbeit, dann Freizeit.

Politik im Kleinen

Auch ein Post gibt es in Mini-Schmidt

Die Kinder sollen sich in der Ferienwoche (bis 26.07.2019) in Nideggen-Schmidt aber auch politisch organisieren und Verantwortung übernehmen. Sie wählen sie ihren eigenen Stadtrat und den Bürgermeister.

Durch das Ferienprojekt sollen die rund 170 Kinder die Erwachsenenwelt kennenlernen und besser verstehen. So können sie spielerisch mit Geld umgehen und erleben gleichzeitig Demokratie.