Statt Eintritt für ihre Aufführungen, bitten die jungen Schauspieler um Spenden und die gehen dann vollständig an soziale Projekte für Kinder. Die Erlöse des letzten Stücks, genau 2.270 Euro, hat ein Projekt in Uganda bekommen - eine Tanzakademie, die sich für Jugendliche in Armut einsetzt.

Organisation ohne Erwachsene

Dieses Engagement der Bonner Musicalgruppe wird jetzt mit dem ersten Platz des Kinderrechtepreis des WDR belohnt. Begründet hat die Jury ihre Wahl damit, dass " Generation Z ", sich komplett eigenständig ohne Erwachsene organisiert und außerdem noch soziale Themen für Kinder und Jugendliche kritisch anspricht.

Preisgeld soll gespendet werden

Die Bonner Schüler bei den Proben zu einem ihrer Stücke.

" Das motiviert einen unheimlich und bestätigt auch nochmal, dass man wirklich was Gutes macht ", freut sich die 18-jährige Gruppenleiterin Lara Mirchandani über die Auszeichnung und fügt hinzu, das Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro, für eine soziale Einrichtung spenden zu wollen. An welche und was genau – das werden die jungen Musicalstars von " Generation Z " noch gemeinsam besprechen.

Preis soll ermutigen und motivieren

Seit 1994 vergibt der WDR den Preis für Kinderrechte. Kinder und Jugendliche, die sich für Gleichaltrige einsetzen, sollen durch den Preis ermutigt und motiviert werden, an ihren Bemühungen festzuhalten um auch ihre eigene Zukunft aktiv mitzugestalten.

Stand: 22.09.2018, 06:00