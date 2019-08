Kinderpornografie: Tatverdächtiger tot aufgefunden

Seit Ende Juni hatten Staatsanwaltschaft und Polizei in Wuppertal gegen einen 83-Jährigen ermittelt: Unter anderem ging es um den Besitz von Kinderpornografie.

Tot aufgefunden

Am Montag (05.08.2019) gaben die Ermittler bekannt, dass der Tatverdächtige in seinem Haus in Wuppertal von einem Freund tot aufgefunden wurde. Der Freund hatte den Toten am vergangenen Samstag gefunden und die Polizei eingeschaltet.

Ermittler: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Art und Umstände deuten laut Polizei auf eine Selbsttötung hin. "Nach Untersuchungen des Fundortes und des Leichnams durch die Kriminalpolizei konnten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden erlangt werden" , heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Kinderpornografisches Material wird ausgewertet

Die Auswertung des kinderpornografischen Materials dauert an. Anfang Juli 2019 hatte die Wuppertaler Staatsanwaltschaft angekündigt, im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den 83-Jährigen mehr als 200 Kinder vernehmen zu wollen.

Im Haus des Rentners war massenhaft kinderpornografisches Material gefunden worden war. Er hatte laut Staatsanwaltschaft bis vor einigen Monaten als Vorlesepate in zwei städtischen Kitas gearbeitet. Außerdem habe er sich ehrenamtlich in der Hausaufgabenbetreuung engagiert.