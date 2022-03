Die Kliniken in der Ukraine können wegen des Krieges oft nur noch eingeschränkt arbeiten. Viele krebskranke Kinder können nicht mehr weiterbehandelt werden. Die Kinderklinik in Sankt Augustin will Flüchtlingskindern helfen.

Der erste kleine Patient war auf der Flucht vom Hund gebissen worden

Ein elfjähriger Junge, der mit seinen Eltern aus einer Stadt südlich von Kiew fliehen musste, war von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Er wurde inzwischen operiert und wird in der Klinik weiterversorgt. Ärzte und Schwestern müssen aufpassen, dass sich die Wunde nicht erneut entzündet.

Kranke Kinder fliehen zur Zeit von der Ost- in die Westukraine

Die Kinderklinik Sankt Augustin hat gute Kontakte zu den Krankenhäusern in der Ukraine. Eine ehemalige Ärztin der Kinderklinik arbeitet zur Zeit in Lwiw. Sie berichtet in einem Telefonat mit Gerd Horneff, dem Klinikleiter, davon, dass jetzt sogenannte grüne Korridore eingerichtet werden. Darüber können Patienten aus den Kliniken der Ost- in die West-Ukraine fliehen.

Es gebe zur Zeit zwar noch keinen Mangel an OP -Material, aber immer mehr Kliniken hätten keinen Strom. Und ohne Strom gibt es keine Operationen.

Angst vor Luftangriffen: Not-Intensivstation im Keller

Die Klinik in Lwiw hat inzwischen eine Not-Intensivstation im Keller aufgebaut. Denn die Mediziner in der Westukraine gehen davon aus, dass der Krieg auch dort näherrücken wird.

Yarina Boyko, die ukrainische Ärztin, die an der Kinderklinik ausgebildet wurde, will in Lwiw bleiben, egal wie schlimm der Krieg noch wird. Aber sie freut sich, dass sie jetzt weiß, dass ihre kleinen Patienten in der Kinderklinik Sankt Augustin willkommen sind. Denn die Zahl der kranken Kinder, die die Ukraine verlassen müssen, wird steigen.