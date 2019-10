Kindergipfel in Köln

Das UNO Kinderhilfswerk Unicef und die Stadt Köln laden am Dienstag (15.10.2019) zum ersten internationalen Kindergipfel ein. Experten, Kinder und Jugendliche aus 60 Ländern wollen Großstädte kinderfreundlicher gestalten.

Immer mehr Kinder und Jugendliche wachsen in Städten auf. Das bietet ihnen viele Chancen und Möglichkeiten. Gleichzeitig werden nach Ansicht von Unicef aber ihre Rechte und Bedürfnisse übersehen. Wie lässt sich das ändern und verbessern? Unter anderem mit dieser Frage beschäftigt sich der am Dienstag in Köln beginnende Gipfel des Kinderhilfswerks Unicef.

30 Jahre UN-Kinderrechtskonventionen

Anlässlich des 30. Geburtstags der UN-Kinderrechtskonvention kommen im Kölner Gürzenich über 550 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Fachleute sowie Kinder und Jugendliche zusammen. Gemeinsam wollen sie vier Tage lang Ideen erarbeiten, die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Städten zu stärken – und wie diese kinderfreundlicher werden können.