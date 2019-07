In Erkrath (Kreis Mettmann) ist am frühen Samstagabend (27.07.2019) ein Kindergarten in Brand geraten. Der WDR ist vor Ort und berichtet, dass die Flammen immer noch aus dem Gebäude schlagen und das Dach teilweise eingestürzt ist. Der Brandort ist wegen der vielen Schaulustigen abgesperrt, der Busverkehr in dem Bereich eingestellt. Ein Feuerwehrmann ist wegen der hohen Temperaturen kollabiert, heißt es weiter.