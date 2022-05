Bekannter Kinderfotograf wegen Missbrauchs vor Gericht

Er hat für große Magazine gearbeitet. Dabei hat er vor allem Kinder abgelichtet. Mit seinen Fotografien hat sich Achim Lippoth in der Branche einen Namen gemacht. Nun sitzt er seit Monaten in Untersuchungshaft. Die Kölner Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem schweren sexuellen Missbrauch vor. Die Opfer sollen Jungen im Alter zwischen sieben und dreizehn Jahren gewesen sein, so ein Sprecher des Kölner Landgerichts. Die Kinder habe der Fotograf im Zusammenhang mit seiner Arbeit kennen gelernt. Außerdem, so die Anklage, habe Lippoth „kinderpornografisches“ Material besessen.

Anwalt: „Blinder Jagdeifer“

Die Staatsanwaltschaft sagt weiter, dass die angeklagten Taten in der Zeit zwischen 1999 und Sommer 2021 verübt worden sein sollen. Der Angeklagte wird auch von einer Kölner Anwaltskanzlei im Medienrecht vertreten. Auf WDR Anfrage antwortete ein Jurist der Kanzlei und spricht in Zusammenhang mit den erhobenen Vorwürfen von “…einem Ergebnis höchst unfairer und suggestiver Ermittlungen. Die Vorgehensweise der Kriminalpolizei verrät viel über tief sitzende Vorurteile und einen unfassbaren, blinden Jagdeifer.“ Und weiter: „Die Verteidigung ist optimistisch, in einer objektiven Hauptverhandlung dem Gericht die wahren Tatsachen näher bringen zu können.“

Beschwerde gegen die Untersuchungshaft verworfen

Lippoths Verteidiger hatten zweimal versucht ihren Mandanten aus der Untersuchungshaft zu holen. Doch auch das Oberlandesgericht wies den Antrag auf Haftbeschwerde ab. Seit mindestens neun Monaten soll der Fotograf in der Haft auf seinen Prozess warten. Das Verfahren beginnt am Dienstag, den 31. Mai 2022. Es sind 28 Prozesstage geplant. Viele Zeugen sind laut Landgericht geladen, darunter auch Betroffene. Mit dem Urteil wird Ende September gerechnet.

