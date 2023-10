Hochbegabten-Akademie in Troisdorf

Aus dem legendären Gefängnis auf Alcatraz auszubrechen, ist eigentlich unmöglich. Ein paar Dritt- und Viertklässler wollen es trotzdem versuchen: Mit Geheimtinte haben sie sich Botschaften hin- und her geschickt. Sie haben Fallschirme gebaut, um von den Gefängnismauern zu springen. Und jetzt basteln sie an Glühbirnen, um ihren Komplizen auf dem Festland Lichtsignale zu schicken.

„ Das ist schon die schwerste Aufgabe, die wir bislang hatten “, sagt Luise von Glasow, die mit ihren Ausbruchs-Kollegen versucht, aus ein paar Zitronen genug Power für das Licht zu erzeugen. Aber so ganz will das noch nicht funktionieren.

Lernen trotz Herbstferien

Natürlich müssen sie nicht wirklich aus Alcatraz ausbrechen. Aber das ist das Szenario, mit dem sie sich während der Kinderakademie der Hochbegabtenstiftung der Kreissparkasse Köln beschäftigen.

Rund 90 hochbegabte Kinder aus dem ganzen Rhein-Sieg-Kreis lernen in dieser Woche im Gymnasium zum Altenforst Troisdorf trotz Ferien in Workshops, mathematische oder technische Probleme zu lösen oder beschäftigen sich mit Psychologie. Die Kinder gehen sonst auf eine reguläre Grundschule. Sie wurden von ihren Lehrern für die Hochbegabten-Akademie in den Herbstferien vorgeschlagen.

Physik und Chemie ganz praktisch

Dort lernen sie jetzt ganz praktisch Physik und Chemie – zum Beispiel mit der Funktionsweise von Batterien. „ Eine Batterie hat ja einen Plus- und einen Minuspol. Und darin ist eine Flüssigkeit, die nennt man Elektrolyt. Und wenn man die Batterie dann in eine Vorrichtung tut, stößt Eisen auf ein anderes Eisen. Und das erzeugt dann einen Energiestromkreis “, erklärt Max Steeger, was sie schon gelernt haben.

Max Steeger und Luise von Glasow brüten über ihrem Schaltkreis.

Zumindest in der Theorie, denn ihre Glühlampe mit der Zitronen-Batterie will einfach noch nicht leuchten. Aber davon lässt Max sich nicht entmutigen: „ Mir macht das hier Spaß, in Physik und Chemie. Mal richtig zu grübeln, wie geht das jetzt, wie machen wir das jetzt. Also ich finde das schon richtig cool. “

Hochbegabte Kinder fördern und fordern

Und darum geht es auch bei der Kinderakademie, die die Hochbegabtenstiftung seit 2002 in der Region anbietet: Hochbegabte Kinder fördern – aber auch fordern, erklärt Akademieleiterin Sonja Hahn: „ Die Kinder stoßen hier an ihre Grenzen. Die sind in der Schule immer die, die alles wissen. Und hier treffen sie auf Gleichgesinnte, und sind nicht mehr in der Situation, dass sie alles erklären müssen. Sondern hier erklären sie es sich gegenseitig. “

Und einander helfen. Als die Glühbirnen partout nicht leuchten wollen, schalten sie ihre Batterie-Kreisläufe zusammen – für noch mehr Power! Trotzdem leuchtet am Ende nichts.

Zusammen nach Lösungen suchen

Gemeinsam grübeln sie über Fehlerquellen und lernen, dass es manchmal viel Zeit braucht, um Probleme zu lösen. „ Aber das ist ja auch das Besondere hier: Die Kinder erarbeiten sich alle selbst und finden selbst Probleme für ihre Lösungen “, erklärt Noemi Behr, die den Workshop leitet.

Am Ende widmen sich die Kinder dem nächsten Problem – schließlich gibt es noch viel zu tun, bis sie aus Alcatraz ausbrechen können. Bis Samstag haben sie dafür noch Zeit.

