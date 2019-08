Kinder und Jugendliche überfallen 91-Jährige

Am Sonntagmittag (25.08.2019) haben drei Kinder und Jugendliche im Abstand von nur wenigen Minuten zwei Frauen in Mönchengladbach überfallen. Die Polizei teilte mit, dass sie einen Zusammenhang mit weiteren Taten in den vergangenen Tagen prüft.

Kinder waren aggressiv

Opfer der Taten waren eine 91-Jährige und eine 74-Jährige. In beiden Fällen brachten die Tatverdächtigen die Seniorinnen von hinten zu Fall, um ihnen dann aggressiv die Handtaschen zu rauben.

Zuersten konnten die drei im Alter zwischen 11 und 15 Jahren auf Fahrrädern flüchten. Die Polizei konnten sie aber kurze Zeit später festnehmen. Die 91-jährige Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Taten beobachtet haben.