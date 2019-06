Kinderpornografie: 83-jähriger Wuppertaler festgenommen

Gleich, nachdem am Dienstag (25.06.2019) erste Hinweise eintrafen, wurde das Haus des 83-Jährigen untersucht. Die Beamten stellten 50 Festplatten, mehrere Laptops und PCs sicher. Eine erste Sichtung ergab: Zumindest teilweise war kinderpornografisches Material darauf gespeichert. Der Besitzer wurde vorläufig festgenommen.

Auch Waffen sichergestellt

Bildmaterial wurde auch im ehemaligen Kinderzimmer des 52-jährigen Sohnes entdeckt. In dessen Wohnung in Dortmund fand die Polizei aber nichts. In Wuppertal stellten die Beamten im Haus des 83-jährigen auch einen Revolver und Bauteile einer Panzerabwehrrakete sicher.