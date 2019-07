Fast 2000 Kinder pilgern zum Aachener Dom 

Beim Kinderpilgertag verwandelt sich der Dom in eine kunterbunte Begegnungsstätte. “Ihr seid das Licht der Welt“ – unter diesem Motto erwartet die jungen Pilger eine Dom-Erfahrung der besonderen Art. Rund 2000 Vorschulkinder aus katholischen Kitas des gesamten Bistums Aachen treffen aufeinander, um den Aachener Dom gemeinsam zu erkunden.

Junge Pilger erforschen Dom

Ausgestattet mit selbstgebastelten Pilgerstäben und bunten Kappen gehen die Jungen und Mädchen auf Entdeckungsreise zwischen Dom und Rathaus. Bei einer Sonderführung begeben sich die Kinder auf Spurensuche nach Zeichen und Symbolen im Dom, mit denen sie sich im Vorfeld auseinander gesetzt haben als Vorbereitung auf den Kinderpilgertag. Im Oktogon dürfen sie auf einem Teppich liegend das Mosaik in der Kuppel betrachten und danach die Chorhalle besuchen und den berühmten Kaiserthron erkunden.

Buntes Rahmenprogramm rund um den Dom

Ein weiteres Highlight ist die Trommelreise, bei der die Kinder in der Rotunde des Elisenbrunnens gemeinsam auf Naturinstrumenten trommeln. Daneben gibt es ein Rahmenprogramm von Handpuppentheater bis zu offenem Singen in der Nachbarkirche St. Foillan mit abschließendem Gottesdienst. Das Bistum Aachen lädt in diesem Jahr bereits das siebte Mal zum Kinderpilgertag ein.