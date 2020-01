Bergische Junior-Uni: Kinder bauen Zukunftshäuser aus Lego

Aufgabe: Bauen für die Zukunft

An der "First Lego League Junior" konnten sich Kinder in 41 Ländern beteiligen. Unter dem Motto "Boomtown build" sollten sie Bauideen für Gebäude der Zukunft entwickeln.

Auch in Wuppertal bastelten junge Tüftler an solchen Modellen. Zehn Teams aus jungen Legobastlern aus ganz NRW präsentieren am Sonntag ihre Ergebnisse an der Junior Uni.