Sexuelle Belästigung: Fünfjähriger soll andere Kinder attackiert haben

Daraufhin haben sich die Eltern an Zartbitter gewendet, eine Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch. Diese wirft der Kita fachliche Fehler in der Aufarbeitung vor - vor allem das Hausverbot gegen die Eltern der betroffenen Kinder sei pädagogisch unverantwortlich - so werde das Vertrauen der Kinder in ihre Eltern massiv untergraben. Der Junge, der Kind einer Kita-Mitarbeiterin sein soll, darf dagegen weiter in der Einrichtung bleiben.

Stand: 19.02.2019, 16:19