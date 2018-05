Schulkind in Köln von Müllwagen getötet

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist am Montagmorgen (28.05.2018) ein sieben Jahre alter Junge in Köln ums Leben gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei war das Kind mit dem Fahrrad in einem Wohngebiet auf dem Weg zur Schule. Dabei wurde er - so die Ermittler - von einem Mülltransporter erfasst und dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.