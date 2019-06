In Euskirchen mussten Beamte am Freitag ein Kleinkind aus einem verschlossenen Auto befreien. Laut Polizeibericht vom Sonntag (30.06.2019) war das Fahrzeug in der prallen Sonne abgestellt. Zeugen hatten den Zweijährigen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts entdeckt.

Zeugen rufen Polizei

Der Junge wirkte apathisch und reagierte nicht auf die Versuche der Passanten, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Die alarmierte Polizei schlug schließlich eine Scheibe ein und öffnete das Fahrzeug. Das Kind wurde von einem Notarzt untersucht - ihm fehlte aber nichts.