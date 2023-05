Mutter setzt Kind aus - Drei Jahre Haft

Die Worte der vorsitzenden Richterin waren deutlich. Schonungslos wiederholt sie das Geschehen vom Herbst 2018. Die Mutter habe das Kind nie gewollt. Es war ihr viertes. Die Schwangerschaft hat sie verheimlicht, das Kind auf der Toilette in der Wohnung ihres Vaters allein zur Welt gebracht. Sie legte den Jungen ins Waschbecken.

Im Gerichtssaal spricht die vorsitzende Richterin einen Satz, der unter die Haut geht. Als das Kind hörbar atmete, habe sich die Angeklagte geärgert, dass das Kind lebte.

Tod billigend in Kauf genommen

Die jetzt 36-Jährige war mit der gesamten Situation überfordert, sagt ihre Verteidigerin. Bereits als Jugendliche hatte sie Zwillinge bekommen, später ein drittes Kind. Sie habe Probleme mit Verhütung und konsumierte jahrelang Drogen. Sie sei zwar eingeschränkt steuerungsfähig gewesen, dennoch wusste sie, was sie tat, dass sie das Kind in Gefahr bringt, bei 11 Grad Außentemperatur einfach am Rand eines Weges abzulegen, so die Richterin.

In der Verhandlung wurde auch gesagt, dass die Frau darüber nachdachte, das Kind in einer Babyklappe abzulegen. Doch eine solche Einrichtung gebe es in ihrem Stadtteil nicht.

Hund wird aufmerksam

"Bonez" fand den Säugling

"Bonez" ist der Name einer Bulldogge, die an einem Tag im September 2018 in Köln-Porz mit ihrem Herrchen spazieren geht. Das Tier entdeckt am Rand eines Garagenhofes einen Rucksack, aus dem Teile eines Leinentuchs zu sehen sind. Darin liegt ein Säugling, der erst kurz zuvor geboren wurde. Der Besitzer des Hundes handelt sofort. Er nimmt das Kind, legt es in seine Jacke, um es zu wärmen und ruft den Rettungsdienst.

Kind in Pflegefamilie

Der Junge heißt jetzt Lukas und lebt bei einer Pflegefamilie. Obwohl seine Mutter während der Schwangerschaft Drogen zu sich nahm, zeigt das Kind bis jetzt keine Auffälligkeiten. Das könnte sich aber noch in den kommenden Jahren ändern, so die Richterin. Die Frau soll dem Gericht zufolge neun Monate ins Gefängnis und anschließend eine Therapie machen.

Ob die Mutter und ihre Verteidigerin dem zustimmen oder in Revision gehen, ist noch nicht klar. Wegen der langen Verhandlungsdauer wurden drei Monate von der Strafe von drei Jahren abgezogen. Das Gericht war offenbar überlastet. Wegen dieses Vorfalls saß die Frau nicht in Untersuchungshaft. Sie verließ auch heute das Gericht auf freiem Fuß.