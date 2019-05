Mehr als 800.000 Pilger erwartet

Die Wallfahrtszeit in Kevelaer steht in diesem Jahr unter dem Leitgedanken "Wohin sollen wir gehen?". Zu den Höhepunkten zählen die Wallfahrten der Motorradfahrer und die farbenprächtige Wallfahrt der Tamilen. Insgesamt werden in den kommenden Monaten mehr als 800.000 Pilger in der 28.000-Einwohner-Stadt erwartet. Damit pilgern zu dem Wallfahrtsort deutschlandweit die meisten Gläubigen.

Kevelaer ist wegen Marienerscheinungen in den Jahren 1641/1642 Wallfahrtsort. Die Pilger kommen in die Stadt, um ein Marienbild zu sehen. Das nur postkartengroße Bild, das seit fast 400 Jahren am selben Ort hängt, zeigt Maria als Trösterin der Betrübten.