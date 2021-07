Ein Aufzug für Maximilian

Laufen, sitzen und sprechen – das sind Dinge, die für die meisten Menschen normal sind. Für den siebenjährigen Maximilian aber nicht.

Geboren wurde Maximilian als gesundes Kind. Im Alter von zwei Jahren erkrankte er an einer Gehirnentzündung und lag 13 Wochen lang im Koma. Die Ärzte dachten nicht, dass er überlebt. Doch Maximilian hat sich ins Leben zurückgekämpft.

Größter Wunsch: Aufzug für mehr Selbstständigkeit

Im Alltag ist Maximilian auf die Hilfe von seiner Mutter Jennifer Audehm angewiesen. Entlastet werden könnten die beiden durch einen Aufzug – und den wünscht sich Familie Audehm sehnlichst.

Dadurch könnte der Siebenjährige viel selbstständiger leben. Weil Maximilian bald einen elektrischen Rollstuhl bekommt, könnte er den Aufzug sogar ganz alleine benutzen, erzählt Jennifer Audehm: " Er kann dann alleine in den Garten, wenn er es mal möchte. Er ist nicht darauf angewiesen, dass ich mitkomme ."

Treppen sind tägliche Hürde

Und den Garten liebt Maximilian. Gemeinsam mit seiner Mutter ist er gerne an der frischen Luft. Doch das ist für die kleine Familie gar nicht so einfach. Sie wohnt in der ersten Etage und der Weg in den Garten führt über viele Treppen.

Maximilians Mutter trägt ihn mehrmals täglich die Treppen hoch und runter

Möchte Maximilian raus oder nach Hause, heißt es für Jennifer Audehm tragen – inklusive Rollstuhl. Für die alleinerziehende Mutter ist das schon jetzt Schwerstarbeit, sagt sie. Mehrfach am Tag trägt sie die 20 Kilo ihres Sohnes rauf und runter, inzwischen seit über fünf Jahren. Ein Aufzug würde helfen. Damit könnte Max " wirklich am Leben teilnehmen, selbstständiger sein und auch was tun ", so Jennifer Audehm.

Spenden sollen Aufzug möglich machen

Spendenaktion für den siebenjährigen Maximilian

Einfach in eine andere Wohnung mit Aufzug umzuziehen kommt für die Familie nicht in Frage. Sie hat bereits zu viel Geld investiert, um die Wohnung behindertengerecht umzubauen. Außerdem lebt Jennifers Verwandtschaft in der Nähe, um sie zu unterstützen.

Die einzige Lösung scheint ein Aufzug zu sein. Doch der kostet rund 45.000 Euro. Davon müsste Jennifer Audehm 90 Prozent selbst aufbringen - Geld, das sie nicht hat. Deshalb hat Maximilians Cousine Lena eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Innerhalb von nur vier Wochen hatte sie die Hälfte des Geldes zusammen, erzählt Lena: " Deswegen hab ich jetzt auch so viel Hoffnung in den Aufzug und den Elektrorollstuhl, dass Maximilian damit wieder mehr machen und Erfahrung sammeln kann. "

Stand: 09.07.2021, 11:42