Von Aachen nach Thüringen: Wer ist Thomas Kemmerich?

Er gilt als Mann mit Ehrgeiz und Freude am Risiko: Thomas Leonard Kemmerich, der gerne in Cowboystiefeln auftritt und auch mit seiner Glatze kokettiert - zumindest auf Wahlplakaten. Als Geschäftsmann hat er immer viel gewagt und damit Erfolg gehabt. In der Politik hat er sich jetzt verkalkuliert - vorläufige letzte Station eines Weges, der 400 Kilometer weiter im Westen beginnt.

Mit Laschet auf dem Gymnasium

Weit im Westen: Geburtstadt Aachen

Thomas Kemmerich wird 1965 in Aachen geboren und geht dort aufs bischöfliche Pius-Gymnasium, genau wie Armin Laschet, der drei Jahre vor ihm Abitur macht. Danach absloviert er eine kaufmännische Ausbildung im Groß- und Einzelhandel, studiert parallel Jura in Bonn. Fünf Jahre später hat er sein erstes Staatsexamen und den Lehrabschluss in der Tasche - und nimmt Abschied vom Rheinland.

Erfolg in Erfurt

Nach der Wende zieht er in den Osten, wird Unternehmensberater in Erfurt, baut eine Friseur-Kette aus DDR -Zeiten um und bringt sie an die Börse. Parallel dazu steigt er in der FDP auf: Vorsitz des Liberalen Mittelstandes, Stadtrat in Erfurt, Abgeordneter im Land- und Bundestag, Spitzenkandidat für die Thüringer FDP.

Letzte Station Staatskanzlei

Und er heiratet, gründet eine große Familie. Seine Frau Ute, eine gebürtige Thüringerin, besteht darauf, dass die sechs Kinder in Krippe und Kindergarten gehen - so viel Osten muss sein.

Den Aachenern ist die ganze Sache eher peinlich

Vom Aufstieg des Thomas L. Kemmerich bekommen die meisten Aachener wenig mit. Er hält losen Kontakt zur alten Heimat, Klassentreffen schwänzt er: Wahlkampf. Aber als er zum Ministerpräsident gewählt wird, ist er mit einem Schlag wieder präsent. Erst recht, als er einen Tag später seinen Rücktritt verkündet.

Es gibt Demos und böse Bemerkungen in den sozialen Medien. Seine Familie schweigt dazu - auch seine Schwester, die Stadträtin in Aachen ist.