Kölner Lichter und Rhein in Flammen: Großveranstaltungen rund um Köln abgesagt

Keine Großveranstaltungen bis Ende August - die Entscheidung von Bund und Ländern sorgt bei uns zum Beispiel dafür, dass wegen des Coronavirus die Kölner Lichter im Juli abgesagt werden müssen. Das Feuerwerk hätte zum 20. Mal stattfinden sollen. Der Veranstalter sagt allerdings, dass die Lichter könnten möglicherweise in den September verschoben werden könnten. Zuerst müsse man sich aber mit anderen Städten absprechen.

Veranstalter suchen nach Ausweichterminen im Spätsommer

In Köln und Koblenz beispielsweise fällt auch Rhein in Flammen aus. Die Veranstalter versuchen zur Zeit ebenfalls, Ausweichtermine zu organisieren. "Jetzt müssen wir aber zum Beispiel abklären, dass wir nicht am selben Wochenende die Kölner Lichter und Rhein in Flammen nachholen wollen", sagt Werner Nolden, Veranstalter der Kölner Lichter. Grund dafür sei gar nicht mal der Konkurrenzdruck. "Das Problem ist einfach, dass wir gar nicht genug Rheinschiffe hätten, um alle drei Events an einem Abend stattfinden zu lassen."