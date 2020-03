Der Flughafen in Weeze stoppt seinen Flugbetrieb aufgrund der aktuellen Corona-Lage in der Nacht auf Mittwoch (25.03.2020). Das bestätigte der Flughafen auf Anfrage des WDR. Letzte Flieger sollen noch am Montag (23.03.2020) und Dienstag (24.03.2020) landen, dann bleibt auch die irische Fluggesellschaft Ryanair am Boden.

Not-Team bleibt in Bereitschaft

Der Großteil der rund 1000 Mitarbeiter gehe in Kurzarbeit. Nur ein Not-Team aus Tower-Mitarbeitern, dem Sicherheitsdienst und der Feuerwehr bleibe am Flughafen in Bereitschaft.

Stand: 23.03.2020, 09:30