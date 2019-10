Der TÜV fordert ein Verleihvebrot für E -Scooter bei schlechtem Wetter. Die Unfallgefahr bei Glätte oder nassem Herbstlaub sei zu groß. Gerade in Bereichen mit Kopfsteinpflaster bestehe die Gefahr zu stürzen, heißt es. Der TÜV will deshalb, dass die Scooter zum Beispiel tageweise gesperrt werden.

Gegenwind von den Verleihern

Die Verleihfirmen wollen ihre Roller auch im Winter fahren lassen, nur bei Schnee und Eis nicht. Dann könne man die App deaktivieren. An bestimmen Tagen könnte es Zonen geben, in denen Scooter nicht abgestellt werden dürften. So am 11.11.2019, dem Sessionsbeginn, und auch zur Weihnachtsmarkt-Saison.

Weniger Scooter im Winter?