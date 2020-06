Kein Kinderschutz im Lockdown

Die Arbeit der Bergischen Kinderschützer lag während des Lockdowns wochenlang auf Eis. Jetzt werden sie mit den Konsequenzen konfrontiert: Spuren von Gewalt, Verletzungen, Depressionen. Die Arbeit beginnt vielfach wieder bei Null.

Es sind gleich mehrere Stapel mit Fall-Akten, die sich auf dem Schreibtisch von Birgit Köppe-Gaisendrees türmen. Es geht um die Schicksale missbrauchter oder misshandelter Kinder, um die sich die Leiterin der Ärztlichen Kinderschutzambulanz mit ihrem Team während des Corona-Lockdowns nicht kümmern konnte. Zunächst waren direkte Therapiegespräche nicht mehr möglich, dann wurde das komplette Gebäude von der Stadt zur provisorischen Fieber-Anlaufstelle umfunktioniert. Das Team saß im Homeoffice.

Kinderschutz nach dem Lockdown

Birgit Köppe-Gaisendrees, Leiterin ärztliche Kinderschutzambulanz Bergisch Land e.V.

Die drängende Frage jetzt: Wie ist es Kindern während des Lockdowns ergangen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie misshandelt werden? Nicht nur die große Zahl neuer Fälle erschüttert jetzt die Therapeuten. "Da geht es um ganz unterschiedliche Formen von Gewalt, von denen man ausgehen muss, dass Kinder sie erlebt haben" , sagt Birgit Köppe-Gaisendress. "Es geht um körperliche Misshandlung, Vernachlässigung, sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen" . Die Kinderschutzambulanz beobachte jetzt eine regelrechte Welle. "Wir sehen vor allem sehr kleine Kinder, die sehr schwere Misshandlungen erlebt haben. Unter anderem Knochenbrüche und Verbrennungen."

Sinnenreize im Naturgarten

Im Naturgarten der Begegnungsstätte Alte Feuerwache in Wuppertal ist die Stimmung entspannt. Hier können Kinder Natur erleben und selbst pflanzen oder ernten. Jeden Tag ist eine andere Gruppe hier. Auch in der Feuerwache lief wochenlang nichts. Bei der "Wiederbegegnung" mit den Kindern und Jugendlichen aus problematischen Quartieren zeigen sich auch hier die Folgen. "Wir sehen an den Kindern zum Teil große Gewichtsverluste", sagt Heilpädagoge Christian Klamm. "Die Tafel ist für viele plötzlich weggefallen, das Schulmittagessen oder das Mittagessen bei uns sind weggefallen. In den Familien gab es phasenweise ganz konkrete Sorgen um das Essen" .

Konsequenzen für die Psyche