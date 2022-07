Kein Geld für die Fahrradstadt Wuppertal

Im Stadtteil Mirke hat eine Bürgerinitiative jetzt dafür gesorgt, dass dort parkende Autos einer neuen Fahrradstraße weichen müssen. Von der Nordbahntrasse direkt in die Fahrradstraße einbiegen und ab in die Innenstadt. Das geht neuerdings.

Inge Grau von der Initiative "Mobile Mirke" hat dafür gekämpft. Nach Kanalbauarbeiten sollte im Stadtteil eine solche Straße entstehen. Und das hat geklappt. Nur Schilder und Markierungen fehlen noch.

Bürger setzen sich ein

Das heißt, die Bürger mussten sich aktiv für die Fahrradstraße einsetzen, um die Verantwortlichen zum Handeln zu bringen. Auf einer Fahrradstraße haben Radler Vorfahrt, Autos müssen langsam fahren. Außerdem gibt es weniger Parkplätze an der Straße. Anders als in der Innenstadt. Dort müssen Radfahrer mit Autofahrern und Fußgängern um Raum kämpfen. Das sorgt oft für gefährliche Situationen.

Radrundweg um Wuppertal schon in einem Jahr?

Für eine Fahrradstraße fehlt das Geld

Im Rathaus wird der Schwung der Ehrenamtler dringend gebraucht. Eigentlich müsste die Stadt jedes Jahr zehn Euro pro Einwohner in den Radverkehr investieren, um Fahrradstadt zu werden. Aber das Geld hat Verkehrsdezernent Frank Meyer nicht: „Wuppertal ist die Stadt des Ehrenamtes. Insofern sind wir froh und dankbar, dass viele Ehrenamtler zu uns kommen und Ideen haben. Wir sind blank, was das Thema Radverkehr betrifft. Wir sind weit entfernt von dem, was wir eigentlich in die Hand nehmen müssten. Daher muss ich alle enttäuschen, die glauben dass wir bis 2025 Stadt des Radverkehrs sind. Das wird nicht funktionieren.“

Rat der Stadt entscheidet im September

Ein bisschen Hoffnung gibt es noch: Um neue Radwege zu planen und Fördergelder zu beantragen, braucht die Verwaltung zusätzliche Fachleute. Ob die Stadt diese zusätzlichen Mitarbeiter für die Idee der Fahrradstadt finanzieren soll, entscheidet der Rat der Stadt im September.

Über dieses Thema berichten wir auch in der Lokalzeit Bergisches Land um 19:30 Uhr