Keime im Wasser: Forscher der FH Aachen entwickeln Lösungen

Die Forscher der Fachhochschule Aachen arbeiten für diese neue Technik mit Experten aus Belgien, Spanien, Italien und Norwegen zusammen. Gemeinsam wollen sie gefährliche Krankheitserreger in Fischzuchten in Meeresgebieten aufspüren können.

Die Zahl gefährlicher Keime in Fischzuchten nimmt seit Jahren zu, sagen die Forscher vom Institut für Nano- und Biotechnologien der FH Aachen. Das liegt unter anderem an Medikamentenrückständen, die über das Abwasser in Flüsse und schließlich auch ins Meer gelangen. Dort können sie die Entstehung und Entwicklung von Keimen beschleunigen. Über die Fischzucht geraten diese Keime dann auch in unsere Lebensmittel. Die zunehmende Resistenz vieler Menschen gegen Antibiotika könnte auch darin ihre Ursache haben.

Forscher suchen Lösungen gegen Krankheitserreger im Wasser

Am Institut für Nano- und Biotechnologie werden Sensoren entwickelt, die so genannte pathogene Keime - also Krankheitserreger - im Wasser erkennen können. Daraus wird dann in enger Zusammenarbeit mit Partnern in Belgien ein neues Messsystem gebaut. Gemeinsam mit Forschern aus Spanien, Italien und Norwegen sind dann gründliche Untersuchungen von Fischzuchten im Mittelmeer und der Nordsee geplant. Die Wissenschaftler versprechen sich davon neue Erkenntnisse über die Auswirkungen von Antibiotika-Resten im Wasser und wie sich Antibiotika-Resistenzen entwickeln. Für das Projekt der fünf europäischen Partner stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung insgesamt rund 1,1 Millionen Euro zur Verfügung.

Stand: 12.08.2021, 11:45