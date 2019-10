Keime in Brutkasten der Kölner Uniklinik

Eltern eines früh geborenen Kindes haben am Mittwoch (23.10.2019) die hygienischen Zustände in der Kölner Uniklinik kritisiert. Ihr Kind habe in einem Brutkasten gelegen, der mit Keimen belastet war.

Das mehrere Monate zu früh geborene Mädchen war zur Behandlung in der Uniklinik untergebracht. Dort sei das Kind in einem Brutkasten Keimen ausgesetzt gewesen, kritisieren die besorgten Eltern.

Umweltkeim gefunden

Die Uniklinik bestätigt den Fund eines Umweltkeimes in einem ihrer Brutkästen. Bei routinemäßigen Kontrolluntersuchungen der Inkubatoren, also Brutkästen, sei ein Umweltkeim gefunden worden. Bei dem Kind, das in der 28. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen war, gebe es aber keinerlei Hinweise auf eine Infektion.

Keim soll ungefährlich sein

Es handele sich um einen Keim, der überall natürlich vorkommen könne und der nicht meldepflichtig sei. Der Keim sei nur an einer Stelle in dem Brutkasten entdeckt worden, und das nur in einer sehr geringen Konzentration, heißt es in einer Stellungnahme der Uniklinik.

Kontrollen nicht gesetzlich vorgeschrieben

Die Klinik betont, dass die durchgeführten Kontrolluntersuchungen der Brutkästen nicht gesetzlich vorgeschrieben seien. Sie seien Bestandteil der Hygienekontrollen in der Uniklinik, um die Frühgeborenen zu schützen.

Stand: 24.10.2019, 09:50