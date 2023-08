Weltkatzentag: Auffangstationen in NRW überfüllt

" Wir können uns vor Katzen nicht retten ", sagt Maren Fröhlich von der Kölner Katzenschutz-Initiative. Das bestätigt auch Cerstin Heinrichs vom Katzenschutzbund Köln e.V . Alle Pflegestellen seien besetzt und selbst die Tierheime könnten keine weiteren Tiere aufnehmen.

Für die beiden Ehrenamtlerinnen gibt es neben illegalem Tierhandel und "Animal Hoarding" aktuell zwei Hauptprobleme: Die sogenannten " Corona-Rückläufe" , also Katzen, die während der Pandemie angeschafft wurden und für die jetzt keine Zeit mehr sei, und extrem gestiegene Tierarztkosten im vergangenen Winter. Daher gebe es neben Meldungen zu streunenden Tieren auch viele Anfragen mit Bitte um finanzielle Unterstützung: " Viele Menschen können sich eine Katze oder deren Versorgung nicht mehr leisten ."

" So schlimm wie jetzt war es noch nie "

Cerstin Heinrichs vom Katzenschutzbund spielt mit einer Katze