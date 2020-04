Katzen, Kosten und Corona

Kater Timo räkelt sich auf einem Kratzbaum im Tierheim Köln-Dellbrück. Der zweijährige Mischling schnurrt laut und kuschelt sich an Tierheimleiter Bernd Schinzel. Der würde Timo gern in ein neues Zuhause vermitteln. Doch Kater Timo muss wahrscheinlich noch viele Wochen warten. Schuld ist das Corona-Virus.

Vermittlungsstopp im Tierheim

So gern die Kölner für ihre Tiere ein neues Zuhause finden würden: " Jeder Besucher im Tierheim ist ein potentieller Virus-Träger und eine Ansteckungsgefahr für das Personal" , sagt Bernd Schinzel. Die Mitarbeiter arbeiten derzeit im Zwei-Schicht-System. Eine Schicht soll mit der anderen keinen Kontakt haben. Das Ziel: Möglichst lange, möglichst viel gesunde Mitarbeiter. Denn die Tiere müssen weiter versorgt werden. Egal wie. Viele Mitarbeiter in Quarantäne kann sich das Tierheim nicht erlauben.

Einnahmeverluste, aber auch Spendenbereitschaft

Besuche von Interessenten finden darum nur noch nach genauen Absprachen statt. Die Vermittlungsgebühren brechen ein und damit eine wichtige Einnahmequelle. Außerdem spenden zu "normalen Zeiten" viele Besucher spontan Geld. Auch das bleibt zur Zeit aus. Die Folge: rund 60.000 Euro pro Monat weniger in der Tierheim-Kasse, schätzt Leiter Bernd Schinzel. Die gute Nachricht: Viele Kölner spenden Futter an das Tierheim. Das Lager für das Katzen-Futter ist gut gefüllt.

Katzenbesitzer informieren sich

Katze Lilly hingegen hat ein Zuhause. Als eine von drei lebt sie bei der Kölnerin Marion Putzki. Kuscheln und schmusen ist für beide in Corona-Zeiten noch wichtiger. "Katzen sind Kontakt, man ist nie allein" , sagt Marion Putzki. Nach den Meldungen über Laborversuche in China, in denen sich Katzen mit dem Corona-Virus infizieren ließen oder eine Corona-positive Katze in Belgien, hat sie sich fest vorgenommen, gelassen zu bleiben. " Wenn ich nach Hause komme, wasche ich mir gründlich die Hände - aber mehr halte ich für übertrieben ", sagt die Kölnerin.

Katzenhalterin Marion Putzki achtet auf Handhygiene

Katzen sind theoretisch gefährdet - aber wohl nur im Labor-Versuch

"Ansteckung ist möglich, aber unwahrscheinlich", sagt Prof. Katrin Hartmann

"Vorsicht, aber keine Panik" , rät auch Prof. Katrin Hartmann von der medizinischen Kleintierklinik der Uni München. Sie ist eine der führenden Infektions-Experinnen für Hunde und Katzen in Deutschland. Die Forschung habe zwar noch keine abschließenden Ergebnisse. Die normalen Hygiene-Regeln aber seien für Tierbesitzer ausreichend. " Dass sich Katzen bei Menschen anstecken ist theoretisch möglich, aber im Alltag höchst unwahrscheinlich", sagt Hartmann. Und dass Menschen an Katzen erkranken sei bisher nicht nachgewiesen.

Stand: 18.04.2020, 17:34