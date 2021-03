Katze Lilly findet nach zwölf Jahren zurück nach Hause

Eigentlich wollte Laura Rizzo nur ihre beiden Katzen an der Leine nach draußen führen, um sie an die Umgebung einer neuen Wohnung zu gewöhnen. Dann kamen plötzlich mehrere Kinder aus der Nachbarschaft auf die Katzen zu. Die damals zweijährige Lilly erschreckte sich so sehr, dass sie sich aus ihrem Geschirr wand und ausbüxte.

Die Hoffnung aufgegeben

Zwölf Jahre ist das nun her. Von Katze Lilly gab es seitdem keine Spur. Die ersten zwei Jahre suchte die Wegberger Familie mit Plakaten und Zetteln nach Lilly. Mit dem Familienhund ging Laura Rizzo mit ihren Eltern und Geschwistern andere Routen in der Hoffnung, Lilly doch noch zu finden – vergebens. Als die Familie zwei Jahre später erneut umzog, gaben sie die Suche auf. „Es war einfach der Punkt erreicht, an dem wir uns eingestehen mussten, dass wir die Hoffnung sie wieder zu finden aufgegeben müssen“, sagt Laura Rizzo im Gespräch mit unserer Redaktion.

Dass Lilly gestorben sein könnte, konnte sich die Familie aber nicht vorstellen: „Lilly ist einfach eine Kämpferin. Wir haben immer gehofft, dass sie woanders ein Zuhause gefunden hat und sie da ein schönes Leben hat“, sagt die 23-Jährige Rizzo.

Facebook hilft weiter

Katze Lilly konnte nach zwölf Jahren endlich wieder nach Hause

Zwölf Jahre später sollte die Familie Recht behalten: Als Laura Rizzo eines abends ihren Facebook-Account öffnet, sieht sie plötzlich ein Foto von Katze Lilly. Eine Kundin der familieneigenen Pizzeria in Wegberg hatte einen Facebook-Beitrag der MonRo Ranch geteilt. Die Ranch ist ein Lebenshof in Mönchengladbach, der notleidenden Tieren ein neues Leben ermöglichen will. „Mir war sofort klar, dass ich die Katze auf dem Foto kenne“, sagt Rizzo. Sie habe sofort alte Fotos der Familienkatze herausgesucht, um sie mit denen der MonRo Ranch zu vergleichen. Auch ihre Eltern und Geschwister sind sich einig: Das muss Lilly sein. Noch am selben Abend kontaktiert dieWegbergerin die MonRo Ranch. „Wir konnten die ganze Nacht nicht schlafen“, so Laura Rizzo.

Schon am nächsten morgen meldet sich Anja Langlitz von der MonRo Ranch. Nach einem langen Telefonat ist es sicher: Der Streuner auf dem Foto ist Lilly. „Wir haben ALLE Merkmale verglichen, alte Fotos gesichtet - es gab keinen Zweifel mehr“, heißt es in einem Facebook-Post von der MonRo Ranch.

Nur zwei Wochen vor diesem Telefonat wurde Lilly völlig erschöpft an einem See im Schnee gefunden. Laut Anja Langlitz war das Tier in einem katastrophalen Zustand und wog gerade einmal anderthalb Kilo. Es stand schlecht um Lilly, aber Langlitz nahm die Katze bei sich auf und konnte sie letztlich wieder aufpäppeln.

Lilly ist endlich Zuhause

Nach zwei Besuchen bei Langlitz, gab der Tierarzt grünes Licht und Familie Rizzo nahm Lilly nach zwölf Jahren wieder mit nach Hause. „Das war ein toller Moment. Meine Mutter und ich haben beide geweint. Wir waren total gerührt“, erzählt Rizzo.

Eingewöhnungsschwierigkeiten gab es keine: “Lilly ist direkt ganz neugierig aufs Sofa gesprungen und hat sich in ihrem neuen Zuhause sichtlich wohlgefühlt”, sagt Rizzo.

Stand: 08.03.2021, 16:57