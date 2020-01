Katze Bambi nach sechs Jahren wieder aufgetaucht

Den Silvesterabend 2013/14 würde Nathalie Linges am liebsten vergessen. Sie war damals gerade von Mönchengladbach nach Korschenbroich gezogen. Mit dabei ihre kleine Katze Bambi. Bambi hatte aber Probleme mit der Umgewöhnung. Und dann auch noch der Stress durch die Silvesterknallerei - das war wohl zu viel.

Die Katze lief weg und nach wochenlanger vergeblicher Suche gab Nathalie Linges schließlich auf. Zuvor hatte sie unzählige Gärten, Schuppen und Keller der Umgebung nach Bambi abgesucht und auch eine Suchanzeige im Internet aufgegeben. Doch Bambi blieb verschwunden.

Streunende Katze in Neuss-Holzheim entdeckt

Sechs Jahre später fällt Ulrike Förster in Neuss-Holzheim eine besondere Katze auf. Das weiße, eher schreckhafte Tier hatte sich in den kalten Nächten in eine der Thermoboxen zurück gezogen. Diese hatte Ulrike Förster im Rahmen ihrer Arbeit für die Katzennothilfe in Neuss an verschiedenen Stellen im Industriegebiet für wildlebende Katzen aufgestellt.

Die kleine weiße Katze war aber anders, als die üblichen Streuner, sagt sie. Vor allem hatte sie Probleme bei der Futteraufnahme. Ulrike Förster fing die Katze ein und brachte sie zum Tierarzt. Dort mussten dann zehn entzündete Zähne gezogen werden. Bei der Kontrolluntersuchung fiel auf, dass die Katze zwar kastriert, aber nicht gechipt war.

Damit war der Eifer von Ulrike Förster geweckt. Sie recherchierte stundenlang Fotos von vermissten Katzen aus den vergangenen Jahren und fand schließlich die Suchanzeige von Bambi. Genau die Suchanzeige, die Nathalie Linges sechs Jahre zuvor ins Internet gesetzt hatte.

Bambi kehrt nach sechs Jahren zurück

Katze Bambi war sechs Jahre lang verschwunden

Ulrike Förster nimmt Kontakt auf – Nathalie Linges ist mittlerweile nach Düsseldorf umgezogen, arbeitet dort als Ergotherapeutin. Der Anruf war überraschend und „ sehr emotional “, sagt sie heute. Kurz danach treffen sich die beiden Frauen und Bambi kann endlich ihrer früheren Besitzern zurück gegeben werden.

Bambi hat sich mittlerweile gut eingelebt und an ihr neues Zuhause mit der alten Besitzerin gewöhnt. Wo sie aber die vergangenen sechs Jahre verbracht hat und wie sie überlebt hat, wird wohl ihr Geheimnis bleiben.